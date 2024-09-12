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Власов Василий Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Василий Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
03.04.1869
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Безлычная
Нас.пункт
д. Безлычная, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.04.1869 ст.

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