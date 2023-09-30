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Власов Андрей Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Андрей Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
16.08.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Радино
Нас.пункт
д. Радино, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.08.1893 ст.

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