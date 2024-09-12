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Власов Андрей Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Андрей Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
01.10.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Синец
Нас.пункт
д. Синец, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.10.1883 ст.

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