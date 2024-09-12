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Аникин Андрей Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Аникин Андрей Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
10.10.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Коростово
Нас.пункт
с. Коростово, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.10.1881 ст.

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