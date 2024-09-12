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Аникеев Михаил Аникеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Аникеев Михаил Аникеев
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Льгово
Нас.пункт
с. Льгово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1835 ст.

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