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Аникеев (Никушин) Василий Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Аникеев (Никушин) Василий Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
01.01.1868
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Матвеевка
Нас.пункт
д. Матвеевка, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.01.1868 ст.

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