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Андрюшин Ульян Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андрюшин Ульян Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
13.06.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Богданово
Нас.пункт
д. Богданово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.06.1884 ст.

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