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Андрюхин Петр Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андрюхин Петр Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1892
Дата рождения
24.06.1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Мощены
Нас.пункт
с. Мощены, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.06.1871 ст.

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