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Андронов Филипп Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андронов Филипп Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
07.01.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Кузьминское
Нас.пункт
с. Кузьминское, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.01.1892 ст.

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