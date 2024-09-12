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Андронов Федосей Фомин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андронов Федосей Фомин
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
26.04.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Горячкино (Космона, Кочка)
Нас.пункт
д. Горячкино (Космона, Кочка), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.04.1892 ст.

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