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Андреянов Семен Андреянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреянов Семен Андреянов
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1873
Дата рождения
1849
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Ходынино
Нас.пункт
с. Ходынино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1849 ст.

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