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Андреянов Петр Феоктистов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреянов Петр Феоктистов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
02.06.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Житово
Нас.пункт
с. Житово, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.06.1891 ст.

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