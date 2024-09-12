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Андреянов Михаил Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреянов Михаил Петров
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
01.11.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Ходынино
Нас.пункт
с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.11.1883 ст.

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