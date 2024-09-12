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Андреев Филипп Лукьянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Филипп Лукьянов
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1850
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Абрютино
Нас.пункт
д. Абрютино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1850 ст.

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