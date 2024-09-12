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Андреев Федул Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Федул Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Октябрь 1853
Дата рождения
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Чарсуль
Нас.пункт
д. Чарсуль, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1835 ст.

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