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Андреев Федор Макаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Федор Макаров
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
03.06.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
д. Сысоево
Нас.пункт
д. Сысоево, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.06.1893 ст.

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