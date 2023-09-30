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Андреев Тимофей Константинов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Тимофей Константинов
Пол
муж
Дата призыва
1887
Дата рождения
15.02.1866
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.02.1866 ст.

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