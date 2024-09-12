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Андреев Тимофей Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Тимофей Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1848
Дата рождения
1826
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Долгинино
Нас.пункт
с. Долгинино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1826 ст.

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