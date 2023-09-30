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Андреев Семен Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Семен Петров
Пол
муж
Дата призыва
1876
Дата рождения
12.04.1854
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.04.1854 ст.

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