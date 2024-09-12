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Андреев Семен Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Семен Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
27.04.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Федино
Нас.пункт
д. Федино, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.04.1882 ст.

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