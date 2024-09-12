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Андреев Павел Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Павел Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1865
Дата рождения
1844
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Сергеевка
Нас.пункт
д. Сергеевка, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1844 ст.

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