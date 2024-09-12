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Андреев Никита Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Никита Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Октябрь 1851
Дата рождения
1831
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Рыбное
Нас.пункт
с. Рыбное, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1831 ст.

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