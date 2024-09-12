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Андреев Михаил Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Михаил Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
18.11.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Анцыферово
Нас.пункт
д. Анцыферово, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.11.1867 ст.

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