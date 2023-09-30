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Андреев Иван Сергеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Иван Сергеев
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
19.01.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ялтуново
Нас.пункт
д. Ялтуново, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.01.1887 ст.

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