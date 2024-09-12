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Андреев Григорий Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Григорий Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
19.11.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
с. Дашкова Песочня
Нас.пункт
с. Дашкова Песочня, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.11.1881 ст.

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