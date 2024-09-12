Андреев Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Василий Андреев

Андреев Василий Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Василий Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1855
Дата рождения
1834
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Лески
Нас.пункт
с. Лески, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1834 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.