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Андреев Алексей Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Алексей Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1853
Дата рождения
1830
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Глебово
Нас.пункт
с. Глебово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1830 ст.

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