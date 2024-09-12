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Андреев Аким Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Аким Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Март 1845
Дата рождения
1816
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Льгово
Нас.пункт
с. Льгово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1816 ст.

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