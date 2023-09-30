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Андреев (Степанов) Даниил Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев (Степанов) Даниил Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1887
Дата рождения
14.12.1866
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Клименкино
Нас.пункт
д. Клименкино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.12.1866 ст.

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