Андреев (Львов) Даниил Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев (Львов) Даниил Александров

Андреев (Львов) Даниил Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев (Львов) Даниил Александров
Пол
муж
Дата призыва
1918
Дата рождения
11.12.1895
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Рыбное
Нас.пункт
с. Рыбное, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.12.1895 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.