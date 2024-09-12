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Андреев (Кузьмин) Алексей Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев (Кузьмин) Алексей Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
07.02.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Слюнино
Нас.пункт
д. Слюнино, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.02.1885 ст.

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