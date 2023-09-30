Андреев (Кудрявцев) Владимир Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев (Кудрявцев) Владимир Иванов

Андреев (Кудрявцев) Владимир Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев (Кудрявцев) Владимир Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
14.06.1892
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.06.1892 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.