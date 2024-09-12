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Ананьин Михаил Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ананьин Михаил Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
28.10.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Федякино
Нас.пункт
с. Федякино, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.10.1888 ст.

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