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Ананьин Митрофан Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ананьин Митрофан Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
16.06.1891
Сословие
потомственный почетный гражданин
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.06.1891 ст.

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