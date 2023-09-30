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Ананьин Алексей Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ананьин Алексей Петров
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
09.03.1889
Сословие
сын купца
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.03.1889 ст.

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