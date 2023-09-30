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Ананьев Иван Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ананьев Иван Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1917
Дата рождения
1896
Сословие
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
Нас.пункт
Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1896 ст.

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