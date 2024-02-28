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Алявдин Иван Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Алявдин Иван Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
15.10.1860
Сословие
сын дьячка с. Ушмор
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Ушмор
Нас.пункт
с. УшморРязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.10.1860 ст.

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