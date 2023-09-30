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Алпатов Федор Осипов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Алпатов Федор Осипов
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1851
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Борки
Нас.пункт
с. Борки, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1851 ст.

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