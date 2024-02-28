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Алешин Кузьма Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Алешин Кузьма Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1850
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Стафурлово
Нас.пункт
с. Стафурлово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1850 ст.

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