Алешин Василий Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлешин Василий Харитонов

Алешин Василий Харитонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Алешин Василий Харитонов
Пол
муж
Дата призыва
1874
Дата рождения
1853
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Мурмино
Нас.пункт
с. Мурмино, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1853 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close