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Алексеев Михаил Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Алексеев Михаил Петров
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
02.11.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Радино
Нас.пункт
д. Радино, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.11.1887 ст.

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