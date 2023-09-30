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Алексеев Борис Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Алексеев Борис Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
15.04.1870
Сословие
коллежский регистратор
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.04.1870 ст.

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