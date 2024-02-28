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Анастасия Феогеновна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Анастасия Феогеновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
163-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.05.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь крестьянина
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
08.05.1885
Возраст (дней)
11
Причина смерти
от колики
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 148
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Анастасия Феогеновна, дочь крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Феоген Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
В МК рождение записан отец Анастасии - Феодот Леонович. А Феоген Леонович - отец восприемницы, Марьи Феогеновны. Дата рождения - 29 апреля, крещение - 30 апреля.
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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