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Михаил Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Михаил Федорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
136-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.02.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
сын крестьянина
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
18.02.1884
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от скарлатины
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 177
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Михаил Федорович, сын крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Федор Кириллович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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