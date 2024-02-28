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Лукиан Агафонович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Лукиан Агафонович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
121-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.02.1883
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
бывший дворовый человек г.Логвеновых
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
11.02.1883
Возраст (лет)
83
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.57, лист: 238
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Лукиан Агафонович, бывший дворовый человек г.Логвеновых (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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