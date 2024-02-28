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Михаил Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Михаил Афанасьевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
105-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.01.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
сын крестьянина собственника
Нас. пункт приписки
д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
19.01.1881
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 116
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Михаил Афанасьевич, сын крестьянина собственника (д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Афанасий Ильич, крестьянин собственник (д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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