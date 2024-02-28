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Мария Зиновьевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Мария Зиновьевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
95-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.07.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь крестьянина собственника
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
11.07.1880
Возраст (лет)
4
Причина смерти
от глотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 71
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Мария Зиновьевна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Зиновий Никитич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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