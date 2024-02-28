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Евдокия Логиновна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Евдокия Логиновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
88-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.05.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
жена рядового
Дата смерти
01.05.1880
Возраст (лет)
34
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 69
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Евдокия Логиновна, жена рядового
Муж умерш. - Деомид Иванович, рядовой
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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