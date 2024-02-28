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Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Анна Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
86-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.04.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь отставного солдата
Дата смерти
09.04.1880
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от колики
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 68
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Анна Петровна, дочь отставного солдата
Отец умерш. - Петр Матвеевич, отставной солдат
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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