Татьяна Феоктистовна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Татьяна Феоктистовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 81-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 29.10.1879
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- дочь крестьянина собственника
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата смерти
- 29.10.1879
- Возраст (лет)
- 8
- Причина смерти
- от простуды
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 131
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Татьяна Феоктистовна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Феоктист Михайлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Софья Марголина
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.